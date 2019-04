Vijf doden in Mozambique na doortocht cycloon Kenneth

De doortocht van cycloon Kenneth in het noorden van Mozambique heeft aan minstens vijf mensen het leven gekost, zo meldt het nationaal instituut voor het beheer van rampen (Ingc) zaterdag. Er vielen ook zeker twee gewonden. De cycloon veroorzaakte ook heel wat materiële schade. Er werden 3.300 woningen geheel of gedeeltelijk verwoest. Zowat 18.000 mensen zijn voor onderdak aangewezen op een opvangcentrum.

Door de stormschade raakte ook de stroomvoorziening in het gedrang. Minstens negen districten zaten volledig zonder elektriciteit, zo meldt de Internationale Federatie van het Rode Kruis.

De cycloon is intussen afgezwakt tot een depressie, maar het Rode Kruis is nog altijd ongerust over de mogelijke gevolgen. “We maken ons op korte termijn zorgen over overstromingen en landverschuivingen, en op lange termijn over ziekten die via het water verspreid worden bij grote overstromingen”, zegt woordvoerder Matthew Carter.

De cycloon Kenneth had eerder op de Comoreneilanden aan drie mensen het leven gekost. Donderdag kwam de cycloon aan in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado, met windsnelheden van 120 kilometer per uur tot gevolg.

Het Oost-Afrikaanse land Mozambique werd nog maar enkele weken geleden getroffen door de cycloon Idai, die aan meer dan 600 inwoners van het land het leven kostte. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN is het de eerste keer dat in Mozambique in één en hetzelfde seizoen twee stormen van dergelijke intensiteit geregistreerd worden.

bron: Belga