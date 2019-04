Verkiezingen19 – Open Vld ziet ‘Mechels model’ als voorbeeld voor Vlaanderen

De volgende Vlaamse regering moet zich spiegelen aan het liberale samenlevingsmodel zoals het wordt toegepast in Mechelen en andere ‘blauwe’ steden. Dat heeft Antwerps lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Bart Somers zaterdag gezegd tijdens de derde liberale gewoon-doen-dag in Mechelen. Die liberale aanpak focust op inclusiviteit, gelijke kansen en een mix van rechten en plichten. Een aanpak die zich volgens Somers ook resoluut afkeert van stigmatisering, polarisatie en hokjesdenken. De Vlaamse liberalen verzamelen zaterdag in Mechelen voor hun derde gewoon-doen-dag met als thema “Een land dat samenwerkt en samenleeft”. Federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block komt er praten over haar migratiebeleid. Daarnaast discussieert de partij over haar veiligheidsplannen, houdt Sihame El Kaouakibi haar ‘maiden speech’ en reflecteert Guy Verhofstadt over Europa.

Mechels kopstuk Bart Somers bracht zijn bekende visie op samenleven in diversiteit. Hij schuift daarbij zijn ‘Mechelse model’ naar voor als voorbeeld, een voorbeeld dat andere liberale burgemeesters in Kortrijk, Gent, Oostende, Tongeren en Aarschot hebben overgenomen. De fundamenten van dat samenlevingsmodel zijn duidelijk: een kordaat veiligheids- en migratiebeleid, gelijke kansen voor iedereen op basis van duidelijke spelregels (bv. grondprincipes zoals gelijkheid man-vrouw). “Het is een verhaal van rechten en plichten, van kansen geven en grijpen, van niet naast maar met elkaar leven”, aldus Somers.

En als het van Somers afhangt, moet de volgende Vlaamse regering dat liberale samenlevingsmodel overnemen op Vlaams niveau. “Onze liberale aanpak moet de leidraad worden voor het Vlaamse samenlevingsbeleid”, aldus Somers. “Voor ons is dat essentieel. Laten we daar duidelijk over zijn. Een regering met liberalen is een regering weg van de polarisatie, weg van het stigmatiseren en veralgemenen. Een regering die nooit racisme en discriminatie bagatelliseert of mensen in hokjes steekt.”

bron: Belga