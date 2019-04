Tekeningen van “Tiny” halen meer dan half miljoen euro op veiling in Parijs

“Tiny”, het meisje uit de gelijknamige kinderboekenreeks, heeft zaterdag hoge ogen gegooid op een veiling in Parijs. Zevenentwintig originele tekeningen van illustrator Marcel Marlier die uit verschillende avonturen van “Tiny” (originele titel: “Martine”) komen, brachten 559.000 euro op. Dat is vijf keer meer dan verwacht, aldus het veilinghuis Artcurial. Eén gouache haalde bijna 50.000 euro. Het was de eerste keer dat de tekeningen werden aangeboden op een veiling, en ze werden ook allemaal verkocht, voor driekwart aan buitenlandse verzamelaars.

Ook originele planken van Hergé, de tekenaar van Kuifje, brachten behoorlijk wat geld in het laatje. Zo haalde een schets van plank 56 van het Kuifje-album “Cokes in voorraad” 130.000 euro, en een litho in kleur uit het album “Mannen op de maan” 46.800 euro. Ook hier werden de verwachtingen geklopt.

Bron: Belga