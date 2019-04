Studio 100 draait recordomzet

Studio 100 heeft vorig jaar 179,7 miljoen euro omzet geboekt en heeft daarmee zijn beste jaar ooit achter de rug. Dat meldt het entertainmentbedrijf in een persbericht. Het denkt dit jaar boven 200 miljoen euro uit te komen. De omzet lag 2 procent boven die van 2017. De bedrijfswinst (ebitda, de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg licht van 68,3 miljoen euro in 2017 naar 68,7 miljoen euro vorig jaar.

De groep heeft zeven pretparken in België, Duitsland, Nederland en Polen. Die ontvingen meer dan 2,7 miljoen bezoekers. In België heeft ook de succesvolle musical “40-45” bijgedragen aan de recordcijfers.

Bron: Belga