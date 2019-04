Ruim 450 kandidaten om jager te worden

Zowat 465 kandidaten hebben zaterdag deelgenomen aan het eerste deel van het jachtexamen dat plaatsvond in Flanders Expo in Gent. Een vijftigtal onder hen waren vrouwen. Dat meldt Marie-Laure Vanwanseele van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat jaarlijks het examen organiseert. Het examen voor jager wordt jaarlijks georganiseerd en ook bijna steeds in Gent, in Flanders Expo. “Je moet natuurlijk voldoende plaats hebben”, zegt Marie-Laure Vanwanseele van ANB. Het eerste deel van het theoretisch examen bevat een 60-tal vragen omtrent wetgeving, fauna en het gebruik van vuurwapens. Op elk onderdeel moet de kandidaat geslaagd zijn, en in totaal ook minstens 60 procent van de punten halen.

Dit jaar schreven zowat 465 mensen zich in om deel te nemen aan het eerste deel van het examen. Het aantal deelnemers ligt ongeveer even hoog als de voorbije jaren, zegt Vanwanseele. “Onder hen waren zo’n vijftigtal vrouwen.”

Wie geslaagd is, moet nadien nog een praktisch examen afleggen in augustus. Wie volledig slaagt voor het examen, heeft zijn vergunning die levenslang geldt, maar nadien moet het jachtverlof wel nog jaarlijks worden aangevraagd.

