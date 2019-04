Rally van Argentinië – Neuville stevig leider, Tänak valt uit

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) is ook na afloop van de derde dag leider in de Rally van Argentinië. De Belg heeft 45.7 voorsprong op zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen, die opgeschoven is naar de tweede plaats. Kris Meeke (Toyota Yaris) is nog altijd derde, maar de Noord-Ier voelt de druk van de Fransman Sébastien Ogier (Citroën C3), die zaterdagnamiddag aan een remonte begon na eerdere technische problemen. Het verschil tussen de derde en vierde plaats is slechts 2.8. De Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris) moest zijn wagen in de voorlaatste rit aan de kant zetten wegens technische problemen.

Neuville won zaterdagochtend de eerste klassementsrit, maar moest in de tweede en derde zijn meerdere erkennen in Tänak. De Est won vorig jaar op indrukwekkende wijze in Argentinië en leek klaar voor een bisnummer, tot hij in de voorlaatste rit van de dag moest opgeven. Neuville was meteen bevrijd van zijn voornaamste belager en heeft nu een comfortabele voorsprong van 45.7 op Mikkelsen.

“Ik zag een Toyota stilstaan, maar ik wist niet wie van wie. Vandaar dat ik ben blijven pushen tot het einde van de rit”, verklaarde Neuville. De Belg won zaterdag één klassementsrit en was in de andere ritten erg regelmatig.

Door het uitvallen van Tänak komt Meeke voorlopig terug op het podium, maar hij voelt de druk van Ogier, die na de problemen met de stuurbekrachtiging aan een remonte bezig is. “Met stuurbekrachtiging gaat het een pak beter en kon ik voluit gaan. Ik denk dat de resultaten in de loop van de avond nog kunnen veranderen omdat iemand daarstraks het roadbook niet respecteerde”, besloot Ogier mysterieus. Feit is dat Ogier bij de eerste doortocht op de 33,65 kilometer lange rit van Cuchilla Nevada op een splitsing met een poortje twijfelde en iets raakte, waarna de problemen met de stuurbekrachtiging begonnen. Ogier zou kunnen insinueren dat de rijders voor hem in de fout zijn gegaan. Uit de onboardbeelden van Neuville en Mikkelsen blijkt dat beide rijders het poortje op een correcte manier genomen hebben en bijgevolg het roadbook gerespecteerd hebben. Mogelijk heeft de Fransman het dan over Meeke. Meer nieuws ontbreekt momenteel. Bij de tweede doortocht was er geen twijfel meer mogelijk en was de shortcut rechts van het poortje met linten afgesloten. Het is niet duidelijk of er een klacht werd ingediend. Afgaande op de commentaar van Ogier is die klacht hangende.

Met nog drie ritten voor de boeg, waaronder de dubbele doortocht op El Condor waar zondag opnieuw meer dan honderdduizend rallyfans verwacht worden, lijkt Neuville op weg naar een tweede opeenvolgende zege dit seizoen en na 2017 een tweede zege in Argentinië.

bron: Belga