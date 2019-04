Onmiddellijk na veroordeling loopt Soedanese havenindringer weer tegen de lamp

De Brugse onderzoeksrechter heeft een transmigrant uit Soedan aangehouden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. De verdachte werd uitgerekend vrijdag al bij verstek berecht voor identieke feiten. Migranten zien de haven van Zeebrugge vaak als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in België.

Vrijdag moesten twintig havenindringers, van wie de helft uit Eritrea, zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Het openbaar ministerie vorderde gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar voor het binnendringen van het havengebied. Op diezelfde zitting werden ook enkele vonnissen in gelijkaardige dossiers uitgesproken. Zeven beklaagden uit Eritrea, Soedan, Syrië, Algerije en Ethiopië kregen celstraffen van zes tot tien maanden.

Een Soedanese transmigrant werd op de dag van zijn verstekveroordeling opnieuw aangetroffen in het havengebied. Het ging al om zijn vierde betrapping, waardoor hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste zaterdag om de man aan te houden voor het binnendringen van de haven. Dinsdag oordeelt de Brugse raadkamer of de verdachte langer in de gevangenis moet blijven.

