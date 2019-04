NBA – Onhoudbare Kevin Durant leidt kampioen Golden State naar volgende ronde in play-offs

De Golden State Warriors hebben zich vrijdagavond verzekerd van de halve finales in de Western Conference van de NBA. De titelverdediger uit het Californische Oakland won met 110-129 van de LA Clippers en kwam daarmee op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong. Kevin Durant was de man van de avond in het Staples Center. Hij maakte liefst 50 punten, voor de 30-jarige Amerikaan een persoonlijk record in de play-offs. Ook Stephen Curry (24 ptn) en Draymond Green (16 ptn, 14 rbs, 10 ass) waren op de afspraak.

“Dit is een van de allerstrafste prestaties die ik in mijn leven heb gezien”, zei Durants coach Steve Kerr, een ex-ploegmaat van Michael Jordan, achteraf over het optreden van de tienvoudige All Star. “Hij neemt ons al enkele wedstrijden echt op sleeptouw en vandaag was hij weer op de afspraak.”

In de volgende ronde zullen de Warriors de beste Durant opnieuw nodig hebben want dan wacht immers Houston, het team van regerend MVP James Harden. De Rockets zetten in hun eerste ronde eenvoudig Utah opzij met 4-1.

Het duel wordt een heruitgave van de Conferencefinale van 2018. Golden State had toen zeven wedstrijden nodig om afstand te nemen van de Texanen en door te stoten naar de grote finale tegen Cleveland.

Golden State geniet in de eerste twee wedstrijden het thuisvoordeel. Zondagavond treffen de teams elkaar voor het eerst.

