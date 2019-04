Minister Weyts opent Zythos Bierfestival in Leuven

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft zaterdag in Leuven het Zythos Bierfestival geopend. De zestiende editie van het evenement vindt zaterdag en zondag plaats in de Brabanthal in Leuven. De vzw Zythos organiseert het gelijknamige bierfestival naar jaarlijkse traditie in de Brabanthal. Bezoekers kunnen gedurende twee dagen kennismaken met een recordaantal Belgische bieren van 106 aanwezige brouwerijen en bierfirma’s. De zestiende editie presenteert 588 bieren, waarvan 61 in primeur en 13 exclusief voor het festival gebrouwen.

De Belgische biercultuur lokt elk jaar heel wat buitenlandse toeristen naar Leuven. Voor deze editie kochten mensen uit 23 landen een startpakket in voorverkoop. Zo’n pakket bevat een proefglas van tien centiliter en acht jetons. Vorig jaar zakten 12.500 bierliefhebbers af naar de Brabanthal.

Na de verwelkoming door Zythos-voorzitter Freddy Van Daele en de Leuvense schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) mocht Vlaams minister Weyts het festival openen. “Veertig procent van de buitenlandse toeristen noemt het imago van eten en drinken de basis voor de keuze van een bestemming”, zei Weyts. “In Vlaanderen worden steeds meer initiatieven genomen rond eten en drinken. Dat verkoopt, want toerisme is beleving.”

Weyts noemde het evenement van Zythos een belangrijk festival. “Wij zijn geen land van bier maar een land van brouwers. Hier tonen we dat we ambacht aan innovatie koppelen.”

bron:Â Belga