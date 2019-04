Minionderneming van het jaar maakt educatief kaartspel om Nederlands te leren

Zes leerlingen uit 5 ASO Economie van de Sint-Lutgardisschool in Merksem zijn met Pleduco uitgeroepen tot minionderneming van het jaar. Ze hebben het educatief kaartspel Funimal op de markt gebracht, waarmee kinderen en anderstaligen op een leuke manier Nederlands kunnen leren. Organisator Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) reikte de Vlajo Awards 2019 voor studentenondernemingen van het jaar zaterdag uit in pretpark Walibi. Pleduco zal Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese finale in het Franse Rijsel van 3 tot 5 juli. In de categorie hoger onderwijs ‘Small Business Project van het Jaar’ won IFI-Fit uit Hasselt, dat een innovatieve meegroeiromper ontwikkelde die aanpasbaar is in de lengte en de breedte. Bedoeling is om verspilling van kledingstuken waar kindjes uitgegroeid zijn tegen te gaan. IZI-Fit stoot door naar de Europese finale in Oslo van 26 tot 28 juni.

Winnaar van de ideeënwedstrijd ‘Start Academy’ werd Velusta (Universiteit Antwerpen & KULeuven), een team van vier studenten die tevens wielerfanaten zijn. Ze ontwikkelden een patch die aan de zijkant van het heupbeen op een koersbroek gekleefd wordt en die bij een val de schaafwonden op de heup tot een minimum beperkt.

De prijs voor meest ondernemende klas kleuteronderwijs ging naar de 2de en 3de kleuterklas VBS De Kleine Prins uit Abele. Die voor meest ondernemende klas lager onderwijs naar de 3de graad van Scholengroep De Basiz uit Tongeren.

De winnaars van de Hello bank! crowdfundingwedstrijd werden Festair (UCLL), Basisschool Sint Medardus Ursel en Pentalight (UAntwerpen).

“Ondernemerschap lijkt het nieuwe cool te zijn bij jongeren”, zegt Peter Coenen, directeur van Vlajo. “In 2018 is een nieuw record van het aantal startups gebroken. Wij zien onze jongeren in een mini-onderneming stappen alsof ze een nieuwe sport kiezen. Naargelang ze opschuiven in hun schoolloopbaan, worden ze meer en beter getraind. (…) De nieuwe eindterm ondernemingszin zal uiteindelijk een nieuwe generatie jongeren beter voorbereiden om kansen te benutten in een globaliserende wereld.”

De Vlajo Awards zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en de businesswereld om de ondernemersmentaliteit in Vlaamse (hoge)scholen en universiteiten aan te wakkeren.

Bron: Belga