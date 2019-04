Lime en Vias lanceren campagne “Respect the ride” voor elektrische step-gebruikers

Lime en verkeersinstituut Vias hebben zaterdag hun krachten gebundeld om meer verkeersveiligheid door verantwoord rijgedrag onder de aandacht te brengen van gebruikers van elektrische steps. Lime deelde 750 gratis helmen uit in Brussel. De “staande” positie op de step verhoogt bij een ongeval de kans op een frontale schok. “Dat is de reden waarom Vias Institute aanraadt om een helm te dragen”, zegt Stef Willems, woordvoerder van Vias. “Een impact, zelfs aan een lage snelheid, kan veel schade veroorzaken. Vooral nu de maximumsnelheid in de commissie infrastructuur van het federale parlement is aangepast van 18km/u naar 25km/u is het van belang voor gebruikers van elektrische steps om bescherming te dragen.” E-steps moeten de verkeersregels voorzien voor fietsen, volgen, behalve wanneer ze in uitzonderlijke gevallen stapvoets rijden.

Met meer dan 125.000 gebruikers en 1.110.000 afgelegde kilometers, is veiligheid een absolute prioriteit voor Lime. “Wij sensibiliseren door middel van boodschappen op de app en werken met mobiele patrouilles om de veiligheid te verhogen. Hiernaast moedigen wij onze gebruikers aan om het ‘Charter van goed gedrag’ te ondertekenen tijdens het evenement #RespectTheRide. Wij vragen hen om de verkeersregels te respecteren en promoten veilig en verantwoord rijden”, zegt Benjamin Barnathan, General Manager Benelux bij Lime.

Lime hield een enquête bij meer dan 2.000 gebruikers. Hieruit blijkt dat: 35 pct hun auto minder vaak gebruikt dankzij Lime, 25 pct autoritten is vervangen door een Lime-rit, 81 pct kent de regels van de wegcode, en meer bepaald de verplichting om een staptempo te respecteren op het voetpad. Eenenzeventig pct zegt dat bij het rijden op een elektrische step de belangrijkste redenen voor hun gevoel van onveiligheid de kwaliteit van de infrastructuur en het gebrek aan voldoende fietspaden zijn.

Bron: Belga