La Liga – Messi schiet Barcelona naar 25e titel

Barcelona is zaterdag kampioen van Spanje geworden, voor de achtste keer in de laatste elf jaar. De formatie van coach Ernesto Valverde won in Camp Nou met 1-0 van Levante. Lionel Messi werd de matchwinner.

Met het oog op de halve finale van de Champions League, woensdag tegen Liverpool, begon Messi op de bank. Bij het begin van de tweede helft deed de Argentijn zijn intrede, nadat het maar niet wilde vlotten met Barcelona. Halverwege was de stand nog 0-0. Met Messi ging het beter. De vedette scoorde in de 62e minuut zijn 34e doelpunt van het seizoen.

Voor Barcelona is het de 26e titel, de tweede op rij en de vierde in vijf jaar tijd. Alleen Real Madrid doet met 33 titels nog beter.

.







bron:Â Belga