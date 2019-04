Kabeldief op heterdaad betrapt in Neufvilles

Een kabeldief is zaterdagnamiddag op heterdaad betrapt aan een opslagplaats langs de sporen in Neufvilles, een deelgemeente van Zinnik (Soignies) in de provincie Henegouwen. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De spoorwegpolitie en de politie van Zinnik kwamen ter plaatse en konden de dader oppakken. De politie was op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de verdachte, omdat die opgemerkt was door bewakingscamera’s. Een treinbestuurder had iets eerder ook de aanwezigheid gesignaleerd van een persoon die langs de sporen liep op de lijn Bergen-Brussel.

Bron: Belga