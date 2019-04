Jupiler Pro League – VAR had niet mogen tussenkomen bij penaltyfase in Genk-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft vrijdagavond dan toch zijn licht laten schijnen op de veelbesproken strafschop voor KRC Genk in de topper tegen Club Brugge. De Limburgers hadden in de tweede helft geen penalty moeten krijgen voor handspel van Brandon Mechele. “Het ging om een ongelukkig contact van de bal op de arm”, stelt Verbist bijna twee weken na de fase. Dat er veel onduidelijkheid bestond over de fase is een understatement. Op een uiteenzetting in Tubeke voor de start van de play-offs legde Frank De Bleeckere aan de scheidsrechters, clubs en spelers nochtans uit dat een strafschop na handspel voortaan een zwart-witbeslissing zou worden. “Er is geen interpretatie meer mogelijk”, legde hij namens de KBVB uit. De algemene richtlijn is dat de arm dichtbij de speler moet zijn, zo niet leidt handspel tot een overtreding en dus een strafschop.

In de praktijk lag dat echter iets moeilijker, zo bleek ook in de topper tussen Genk en Club Brugge (3-1) van 14 april. In de 55e minuut kreeg Brandon Mechele bij een 1-1 stand het leer tegen de arm na een flipperkast, terwijl de Brugse verdediger niet eens wist waar de bal was. Op aanraden van de VAR kende scheidsrechter Boucaut schoorvoetend een strafschop toe aan de Limburgers. Niet rechtvaardig, maar wel terecht luidde de algemene teneur. Maar nu moet het Referee Office toch toegeven dat er in dit specifieke geval geen penalty moest worden toegekend.

“Mechele staat op dat ogenblik door het blokkeren van de bal met de rug naar het spel en weet niet waar de bal zich bevindt. De VAR had hier niet moeten tussenkomen”, aldus Verbist. “Op het moment dat Mechele de bal tegen de arm kreeg, ging het niet meer over het blokkeren van de bal maar om een ongelukkig contact van de bal op de arm. De strafschop had hier dus niet moeten toegekend worden.”

Naar verluidt zouden de scheidsrechters onvoldoende gebrieft zijn over dergelijke fases. In het specifieke geval van Mechele mocht geen penalty gefloten worden, maar het naslagwerk van het Referee Office dat in Tubeke aan de scheidsrechters werd gegeven, maakt geen melding van dergelijke gevallen.

