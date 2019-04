Jupiler Pro League – KV Oostende en Charleroi houden elkaar in evenwicht

Charleroi heeft zaterdag 2-2 gelijkgespeeld bij KV Oostende op de zesde speeldag in groep A van Play-off II. Fashion Sakala (61.) opende vanaf elf meter de score voor de kustploeg. Charleroi kwam langszij via Victor Osimhen (68.) en leek over KVO te gaan via Gabriele Angella (80.). Maar invaller Robbie D’Haese (90.+1) hield het scorebord in evenwicht. De Carolo’s verzuimen zo over STVV naar de eerste plaats te springen. Het was wachten tot de 60e minuut voor wat opwinding in de Versluys Arena. Boonen ging neer in het strafschopgebied, na het bekijken van de beelden oordeelde ref Dierick dat de flankspeler foutief werd gestuit. Sakala faalde niet vanaf de strafschopstip: 1-0. Charleroi moest amper zeven minuten wachten op de gelijkmaker. Prijsschutter Osimhen was bij de pinken na een kopbal van Angella op hoekschop. Diezelfde Angella zorgde in de 80e minuut voor de 1-2. De KVO-defensie kreeg een vrije trap niet voldoende weggewerkt, de Italiaanse verdediger verschalkte doelman Dutoit. In het ultieme slot lobde D’Haese Riou met een listige kopbal, waardoor Charleroi met een zuur gevoel terugkeert naar Henegouwen. Vandendriessche moest diep in de blessuretijd nog gaan douchen na een tweede gele kaart.

In de stand van POIIA staat STVV aan de leiding met 11 punten. Daarna volgen Charleroi (10) en KV Oostende (8), Westerlo (6), Beerschot Wilrijk (4) en Eupen (4). Zaterdagavond (20u) speelt Westerlo gastheer voor Eupen. Zondag (20u) gaat Beerschot Wilrijk op bezoek bij STVV.

bron: Belga