Jupiler Pro League – KV Kortrijk springt over Union naar leidersplaats en kan finale al ruiken

KV Kortrijk wipt over Union naar de koppositie in groep B van Play-off II. Het team van Yves Vanderhaeghe won zaterdag op de zesde speeldag met 2-3 bij Excel Moeskroen, terwijl Union met 3-2 onderuit ging bij Waasland-Beveren. Met nog vier speeldagen voor de boeg telt Kortrijk 8 punten voorsprong op de concurrenten voor de finale. Zulte Waregem haalde uit tegen Cercle Brugge. Het werd 6-2 in het Regenboogstadion, dankzij een hattrick van Hamdi Harbaoui. Westerlo – Eupen in POIIA eindigde op 1-0. Union was op achtervolgen aangewezen na de penaltytreffer van Floriano Vanzo (36.). Via Youssouf Niakate (38.) en Faïz Selemani (59.) leken de Brusselaars, ongeslagen in POII, het tij alsnog te keren. Maar Francesco Forte (68., 87.) hield de driepunter met twee doelpunten op de Freethiel. Union verloor zo voor het eerst in Play-off II.

Ook KV Kortrijk moest een achterstand goedmaken op bezoek bij Moeskroen, dat ruim een uur met tien man afwerkte na rood voor Noe Dussenne (24.) en op voorsprong kwam met een strafschopdoelpunt van Mbaye Leye (30.). Teddy Chevalier (32.) hing de bordjes in evenwicht, een owngoal van Frank Boya (56.) bracht de West-Vlamingen op voorsprong. Maar Selim Amallah (66.), opnieuw met een elfmeter, zorgde voor de 2-2. Dankzij Felipe Avenatti (75.) pakte KV Kortrijk toch de drie punten.

Hamdi Harbaoui (11., 40., 60. pen) en Theo Bongonda (38., 80.) hielpen Zulte Waregem aan een 6-2 overwinning tegen Cercle Brugge. Ook Sandy Walsh (56.) zette zijn naam op het scorebord. Voor de Vereniging milderden Gianni Bruno (74.) en Dylan de Belder (83.). Essevee boekte zijn eerste zege in Play-off II.

In de stand van groep B staat KV Kortrijk nu aan de leiding met 15 punten. Union, dat zonder Europese licentie niet in aanmerking komt voor de POII-finale, is tweede met 13 punten. Daarna volgen Waasland-Beveren, Cercle Brugge en Zulte Waregem met 7 punten. Excel Moeskroen is laatste met 1 punt.

Westerlo behaalde in groep A zijn tweede zege in Play-off II. In Het Kuipje won het team van Bob Peeters met 1-0 van rode lantaarn Eupen. Ambroise Gboho (32.) lukte de enige treffer van de partij.

Door de zege doet Westerlo een goede zaak in groep A. Met 9 punten is het derde, op 2 punten van leider STVV (11) en op 1 punt van Charleroi (10). KV Oostende is vierde met 8 punten. Beerschot Wilrijk en Eupen sluiten met 4 punten de rij. Zondag speelt STVV nog gastheer voor Beerschot Wilrijk.

bron: Belga