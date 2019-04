Japanners krijgen tien dagen durende vakantie door troonswissel

De inwoners van Japan zijn zaterdag begonnen aan een ongewoon lange reeks van vrije dagen. De ‘Gouden Week’, die verschillende nationale feestdagen bevat, wordt dit jaar eenmalig uitgebreid tot een periode van tien dagen. Aanleiding is de komende troonswissel in Japan: keizer Akihito treedt op 30 april af, om op 1 mei te worden opgevolgd door zijn zoon Naruhito. Door de verlengde vakantieperiode – die duurt tot en met 6 mei – wordt onder meer een piek in het aantal reizen verwacht. Volgens de Japanse reisagentschappen gaan in die periode 24,7 miljoen Japanners op reis, van wie er 662.000 naar het buitenland trekken. Heel wat reizigers maken ook van de gelegenheid gebruik om langere reizen te ondernemen dan normaal, zegt het toonaangevende Japanse reisbureau JTB Corporation aan het nieuwsagentschap Kyodo.

De aanleiding voor de uitzonderlijk lange vakantieperiode is de nakende troonswissel. De 85-jarige Akihito, die al sinds 1989 de 125ste keizer is van Japan, zal dinsdag aftreden tijdens een ceremoniële viering in het keizerlijke paleis in Tokio. Hij wordt de eerste Japanse keizer sinds Kokaku in 1817 die nog bij leven plaats maakt voor zijn opvolger.

Akihito had al in de zomer van 2016 laten weten dat hij om gezondheidsredenen afstand wilde doen van de “chrysanten troon”. Een dergelijke troonsafstand is eigenlijk niet voorzien in de Japanse wetgeving. De Japanse regering heeft een eenmalige wet moeten afkondigen om dit mogelijk te maken.

Op woensdag 1 mei zal de 59-jarige Naruhito het keizerschap, een ceremoniële functie, overnemen. Zijn aantreden betekent meteen ook het begin van een nieuw keizerlijk tijdperk. Begin deze maand maakte de Japanse regering al bekend dat het tijdperk de naam “Reiwa” zal krijgen. Volgens de officiële vertaling die het Japanse overheid liet verspreiden, betekent die term “mooie harmonie”.

bron: Belga