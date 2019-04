Herdenking WOI – Oxfam Peacewalker zamelt 85.000 euro in uit solidariteit voor vluchtelingen

Oxfam Peacewalker kan terugblikken op een succesvolle vierde editie: deze zaterdag vertrokken 87 teams van telkens 4 wandelaars vanuit het West-Vlaamse Mesen. 340 deelnemers haalden binnen de tijd de eindmeet. De uitdaging: in minder dan 10 uur een parcours van 42,2 km in de Westhoek afleggen. Eerder hadden de teams samen 85.000 euro ingezameld om Oxfam-projecten over de hele wereld te steunen. Oxfam Peacewalker vond plaats in de Westhoek, symbool voor de Eerste Wereldoorlog. De wandelaars passeerden zo de Kemmelberg, Ieper en de Palingbeek om dan terug te eindigen in Mesen. Na 42,2 km wandelen hadden de deelnemers nog steeds een lach op hun gezicht. Aan de Peace Village staken ze de finishlijn over onder luid applaus van vrijwilligers en supporters. Hier en daar kregen ze een duwtje in de rug. In de loop van de dag was er niet alleen een gezellige sfeer op het parcours en bij de checkpoints.

Dit jaar stonden er 85 teams aan de startlijn. De eerste ploeg “Le Carré d’Agneaux” legde een authentieke marathon af en kwam in slechts 6 uren en 21 minuten aan. De laatste ploeg bereikte de eindmeet na 10 uur stappen. In totaal wandelden 340 van de 348 deelnemers de 42,2 km uit. Samen brachten ze 85.000 euro bijeen ten voordele van de projecten van Oxfam-Solidariteit.

bron: Belga