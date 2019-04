Geweld Syrië – Zeventien regeringsgezinde strijders gedood bij aanval van jihadistische rebellen

Bij aanvallen van twee jihadistische groeperingen die gelinkt zijn aan al-Qaida, zijn zaterdag in de Syrische provincie Aleppo zeventien regeringsgezinde strijders om het leven gekomen. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zo meldt het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten (SOHR). De jihadistische organisaties Hayat Tahrir al-Sham, dat gedomineerd wordt door de vroegere Syrische tak van al-Qaïda, en Hurras al-Din hadden zaterdag nog voor zonsopgang aanvallen uitgevoerd op posities van het leger en van regeringsgezinde milities.

In het zuiden van de provincie werd een legerpost aangevallen, waarop een vuurgevecht volgde. Bij een tweede aanval, vlak bij de stad Than Khouman, viseerden zelfmoordterroristen een kamp dat bemand werd door regeringstroepen en Iraanse militieleden. Het geweld kostte ook aan acht jihadisten het leven.

“De gevechten werden beëindigd met een tussenkomst van de Russische luchtmacht”, zegt Rami Abdel Rahman, de directeur van het in Groot-Brittannië gevestigde SOHR. Rusland en Iran steunen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.

Bron: Belga