Formule E – Nederlander Robin Frijns wint in Parijs en neemt leidersplaats over van Jérôme D’Ambrosio

De 27-jarige Nederlander Robin Frijns (Envision-Virgin) heeft zaterdag de ePrix van Parijs gewonnen. De Duitsers André Lotterer (DS-Techeetah) en Daniel Abt (Audi) flankeerden hem op het podium. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) werd pas zeventiende en is zijn leidersplaats in het kampioenschap kwijt. D’Ambrosio had in de kwalificaties de zesde tijd gereden, maar moest net als zijn Duitse ploegmaat Pascal Wehrlijn, die de pole gepakt had, op de allerlaatste startrij plaatsnemen. Beide rijders van Mahindra werden gestraft omdat hun bandenspanning te laag was. D’Ambrosio leek zich toch nog in de punten te gaan rijden, tot hij kort voor het einde van de door regenweer geteisterde race aangereden werd door José Maria Lopez en in de muur terecht kwam. Ook Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) haalde het einde niet. Hij moest door een technisch probleem de strijd staken.

In het kampioenschap tuimelde D’Ambrosio naar de vijfde plaats. Frijns is de nieuwe leider. Na acht wedstrijden en met nog vijf races voor de boeg heeft de Nederlander één puntje voor op de Duitse Belg Lotterer. De Portugees Antonio Felix Da Costa en de Braziliaan Lucas di Grassi volgen met 70 punten, D’Ambrosio heeft er 65.

bron: Belga