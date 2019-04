Euromillions Basket League – Oostende en Antwerp laten zich niet verrassen

Leiders Oostende en Antwerp hebben zich vrijdagavond op de 29e speeldag in de Euromillions Basket League niet laten verrassen. De Giants legden in de Lotto Arena Bergen-Henegouwen over de knie met 89-59, Oostende klopte Aalstar aan de kust met 89-69. Er waren ook zeges voor Charleroi, Brussels en rode lantaarn Luik. Met nog acht speeldagen voor de boeg gaven Oostende en Antwerp elkaar geen duimbreed toe in de strijd voor de polepositie voor de play-offs. Beide ploegen scoorden 22 op 28, maar kregen op de 29e speeldag wel verraderlijke tegenstanders over de vloer.

De Giants schoten verschroeiend van start tegen Bergen-Henegouwen, dat in het eerste kwart maar aan 9 punten kwam. Antwerp ging met een gigantische voorsprong de rust in (42-24) en diepte die na de pauze alleen nog maar verder uit. Bij de thuisploeg was Yoeri Schoepen (16 ptn, 5 rebounds) de smaakmaker.

Oostende dankte zijn zege aan een uitstekende start in het eerste kwart, maar ook na de rust in het derde kwart. Aalstar kon enkel in de slotminuten zijn voet naast de landskampioen zetten. Charleroi, derde in de stand, hanteerde in de thuismatch tegen Mechelen (88-70) dezelfde strategie en had na het derde kwart al zijn schaapjes op het droge. Uitblinkers in de Spiroudome waren zoals wel vaker dit seizoen Mobley (21 ptn), Hunt (17 ptn) en Ford (16 ptn, 10 rebounds). De Kangoeroes blijven achtste.

Nummer vier Brussels had het niet onder de markt tegen Limburg United, dat de zesde plek bezet. Dertig minuten lang hielden beide teams elkaar in evenwicht, maar in de slotminuten trok de ervaren Domien Loubry (17 ptn) de Brusselaars over de streep: 88-81. De troepen van Crevecoeur blijven zo in het spoor van Charleroi met 19 zeges op 29 duels.

Rode lantaarn Luik tenslotte pakte in de kelderkraker op het parket van Leuven een zeldzame overwinning. De Luikenaars haalden het na een nagelbijter met 76-78.

Bron: Belga