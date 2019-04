Dag van de Dans lokt recordaantal van 21.000 bezoekers

De vierde editie van de Dag van de Dans heeft 21.000 deelnemers gelokt. Dat is, zeker het bij wijlen soms mindere weer in acht genomen, een groot succes. Coördinator Ruth Bruyneel is blij met de diversiteit die het evenement dit jaar heeft gekenmerkt. “Er werden meer dan 90 activiteiten op het getouw gezet, een pak meer dan vorig jaar. Aan de 91 evenementen namen 900 deelnemers deel en we mochten dit jaar afklokken op 21.000 bezoekers “, zegt Bruyneel aan Belga. De eerste editie in 2016 trok 16.800 bezoekers, de tweede editie in 2017 18.000 bezoekers en vorig jaar werd afgeklokt op 20.000 bezoekers.

“Daarnaast is er een link gelegd tussen de professionele gezelschappen en de liefhebbers, tussen kleine projecten en grote evenementen”, aldus Bruyneel. “Origineel was bijvoorbeeld het opzetten van danskettingen via Danspunt of het aanleren van een nieuwe volksdans op de herschreven Vlaamse Leeuw in Oostende. Ook leuk meegenomen is dat vele gezelschappen de dag hebben aangegrepen om een try-out te doen en zo hun werk gratis te delen met het grote publiek.”

Deze laatste zaterdag van april werd het grote publiek uitgenodigd om te proeven van (hedendaagse) dans. Dansgezelschappen, cultuur- en gemeenschapscentra, kunstencentra, schouwburgen, dansscholen, werkplaatsen, filmzalen en musea in heel Vlaanderen en Brussel stelden een origineel programma samen dat belichaamt hoe divers dans kan zijn. Bezoekers konden de hele dag genieten van voorstellingen, try-outs, workshops, jams, dansfilms en interventies in de publieke ruimte.

Dag van de Dans wil het netwerk rond hedendaagse dans in Vlaanderen en Brussel verder verbreden en gesprekken tussen programmatoren, gezelschappen en toeschouwers stimuleren.

Volgend jaar mikt de vijfde editie van Dag van de Dans op de jeugd, want die vormt de toekomst voor de dans. De Dag van de Dans 2020 valt dan op 25 april.

bron: Belga