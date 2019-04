Brein Diamantroof Zaventem na zes jaar uitgeleverd

Marc Bertoldi, het brein achter de diamantroof op de luchthaven in 2013, zit in ons land in de cel. Het gerecht wacht al zes jaar om de Franse beroepscrimineel te berechten. Dat schrijven Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg zaterdag. De meest spectaculaire ­diamantroof in decennia was het, de roof van diamanten ter waarde van 37 miljoen euro uit een vliegtuig op de luchthaven van Zaventem. Die dag in 2013 haalden de overvallers 121 pakketjes uit een waardetransport van Brink’s dat op het tarmac stond, klaar om de diamanten in het vliegtuig over te laden. Negentien verdachten konden geïdentificeerd worden. De commotie was groot toen 18 onder hen een jaar geleden werden vrijgesproken “omdat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren”. Er volgt een nieuw proces in 2020.

Nu is ook Marc Bertoldi, het vermoedelijke brein achter de roof, uitgeleverd aan ons land. Op 10 mei volgt zijn proces, bevestigt zijn advocaat. Bertoldi gaf destijds toe dat hij een deel van de diamanten had doorverkocht aan een Zwitserse zakenman. Hij werd toen onderschept in een Porsche Panamera. Zijn uitlevering kon pas onlangs plaatsvinden, omdat hij in Frankrijk een celstraf van 8 jaar uitzat vanwege het kidnappen van de vrouw van de F1-baas van Lotus.

bron: Belga