Belgen in het buitenland – Tottenham gaat verrassend onderuit tegen West Ham

Tottenham heeft zaterdag een slechte zaak gedaan in de strijd om de Champions Leaguetickets. De Spurs gingen op speeldag 36 in de Premier League voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen middenmotor West Ham United.

Michail Antonio scoorde na 67 minuten, op assist van Arnautovic, het enige doelpunt.

Bij de Spurs speelde Toby Alderweireld de hele wedstrijd. Jan Vertonghen, zijn maatje achterin, stond niet op het wedstrijdblad. Hij werd door Pochettino gespaard voor de halve finale in de Champions League, dinsdag tegen Ajax.

Door het verlies blijft Tottenham als nummer drie in de stand op 70 punten steken. Eerste achtervolgers Chelsea (67 ptn), Arsenal (66 ptn) en Manchester United (64 ptn) komen pas zondag in actie. United ontvangt dan Chelsea, Arsenal trekt naar Leicester. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

Liverpool won vrijdagavond al met 5-0 van Huddersfield en wipte zo met 91 punten weer (voorlopig) over Manchester City (89 ptn) naar de leiding. De Citizens spelen zondag in Burnley.

bron:Â Belga