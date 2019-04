ATP Barcelona – Daniil Medvedev is eerste finalist

Daniil Medvedev (ATP 14) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het graveltoernooi van Barcelona (2.609.135 euro). De Rus, het zevende reekshoofd, ging in drie sets voorbij het Japanse vierde reekshoofd Kei Nishikori (ATP 7). Na 2 uur en 25 minuten stond de 6-4, 3-6 en 7-5 eindstand op het scorebord.

De 23-jarige Medvedev kan zondag zijn vijfde ATP-titel veroveren. Eerder dit jaar was hij de beste in Sofia. Nishikori won het ATP-toernooi van Barcelona in 2014 en 2015.

Rafael Nadal (ATP 2) staat zaterdagnamiddag in de tweede halve finale tegenover de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5). De Spanjaard was al elf keer de beste in Catalonië, waaronder de laatste drie jaar.

bron: Belga