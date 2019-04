Aanslagen Sri Lanka – Politie Sri Lanka treft 15 lichamen in woning aan na ontploffingen

In het oosten van Sri Lanka heeft een politiecommando vijftien lichamen aangetroffen in een woning. De politie had het gebouw in de stad Sainthamaruthu samen met het leger omsingeld en stond op het punt om de woning binnen te vallen. De operatie kaderde in het onderzoek naar de dodelijke zelfmoordaanslagen van zondag. De commandoleden werden echter vanuit de woning beschoten en vervolgens klonken er van binnen ook minstens drie ontploffingen.

De politie doorzocht daarop het huis en trof vijftien lichamen aan, twaalf binnen in de woning en drie daarbuiten. Onder de doden bevinden zich zes kinderen en drie vrouwen, verklaarde een politiewoordvoerder zaterdag. De politie vermoedt dat een of meerdere zelfmoordterroristen verantwoordelijk zijn voor de explosies. Een vrouw en een kind die bij het incident gewond raakten, zijn voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

bron:Â Belga