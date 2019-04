Aandeelhouders Bayer zeggen vertrouwen in topman op

De aandeelhouders van Bayer hebben het vertrouwen in topman Werner Baumann opgezegd. Baumann kreeg steun van 45 procent van de aandelenbezitters, de rest stemde tegen een decharge voor Baumann en de rest van het bestuur. De raad van commissarissen kon nog wel op het vertrouwen van de aandeelhouders rekenen en kreeg 66 procent van de stemmen. Krijgt een bestuur decharge, dan zijn de bestuurders persoonlijk niet verantwoordelijk te houden voor alles wat er gebeurd is in het voorbije jaar. Een dergelijke stemming is niet bindend, maar in het verleden hebben soortgelijke signalen van aandeelhouders Duitse topmannen de kop gekost. De raad van commissarissen van Bayer liet weten bijeen te komen om over de stemming te vergaderen.

Beleggers stellen vraagtekens bij de manier waarop Baumann met de overname van Monsanto is omgegaan. Sinds de samenvoeging van de twee bedrijven is er ongeveer 35 miljard euro aan marktwaarde verdampt. Dat hangt nauw samen met de golf van rechtszaken tegen het chemiebedrijf vanwege het onkruidverdelgingsmiddel Roundup uit de stal van Monsanto. Ze vragen zich af of het bestuur het risico dat dit middel voor het bedrijf zou vormen wel goed heeft ingeschat.

Bron: Belga