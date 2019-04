155 kandidaten bezoeken jobdag bij Pfizer in Puurs

Het farmaceutische bedrijf Pfizer uit Puurs zoekt 350 nieuwe medewerkers en daarom werd er zaterdag een jobdag georganiseerd, specifiek gericht op technische operatoren, shifttechniekers en onderhoudstechniekers. 155 kandidaten werden uitgenodigd om met het bedrijf kennis te maken. Het is al de vierde keer dat Pfizer een jobdag organiseerde. De vorige edities bleken een schot in de roos, want een op de vijf bezoekers tekende uiteindelijk een contract. Pfizer mikte zaterdag vooral op technisch talent. Profielen die in aanmerking kwamen, hebben een diploma elektriciteit, mechanica, onderhoudstechnieken, elektromechanica of zijn gelijkwaardig geschoold door ervaring.

Geïnteresseerden moesten zich op voorhand inschrijven. “We hebben vijfhonderd aanvragen binnen gekregen en daaruit hebben we 170 kandidaten geselecteerd, van wie er 155 kwamen opdagen. Ook heel wat andere profielen schreven zich in, maar omdat we vandaag vooral focusten op technisch talent, zullen zij via een parallelcircuit opgevolgd worden”, zegt personeelsdirecteur Jan Beumer.

De 155 kandidaten konden zaterdag kennis maken met de Pfizer-medewerkers, speeddaten met leidinggevenden, een virtuele 3D-tour maken door het bedrijf, gevolgd door een rondleiding in de productie.

“Door het succesverhaal van Pfizer en de blijvende groei zijn er veel mogelijkheden voor onze medewerkers. Zij kunnen zich verder ontwikkelen via trainingen en krijgen de mogelijkheid om verschillende functies uit te oefenen” zegt Jan Beumer. “Alle medewerkers werken in kleinere zelfsturende teams, zo blijven we het ondernemerschap stimuleren in onze organisatie.”

Op dit moment zijn meer dan 2.500 mensen bij Pfizer Puurs aan de slag. In 2018 werden 152 technische profielen aangeworven en dit jaar zijn er 350 openstaande vacatures, waarvan 85 voor technische operatoren en techniekers.

bron: Belga