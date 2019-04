Waarom je misschien beter niet met een ventilator slaapt

De dagen worden eindelijk wat warmer, maar de nachten dus ook. Daarom zijn veel mensen geneigd hun ventilator weer boven te halen, om hun nachtrust te bevorderen. Maar die koele bries is misschien niet zo goed voor je als je denkt.

De klassieke waaier geeft misschien een koele, luchtige slaap, maar het toestel kan je ook ziek maken. Volgens The Sleep Advisor, een magazine dat zich bezighoudt met alles wat slaap gerelateerd is, komen er door een ventilator vlagen van stof en stuifmeel in de neus terecht. Als je vatbaar bent voor astma, hooikoorts of andere allergieën, kan dat heerlijke windje meer schade toebrengen dan je denkt.

Droge huid







Het kan ook problematisch zijn als je ventilator stof heeft verzameld tijdens de winter, want het stof zal elke keer rondvliegen als de waaier aanstaat. Daarnaast is een potentieel nadeel van de constante wind dat het je huid uitdroogt.

Spierpijn

Als je met je ogen of mond deels open slaapt, kunnen die ook uitgedroogd raken, net zoals je sinussen. Daardoor verhoogt de kans op een verstopping, benauwdheid en hoofdpijn. Iets dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar toch voorkomt, is spierpijn.

Als je wakker wordt met stijve of pijnlijke spieren, is dit mogelijk te danken aan je waaiende vriend. Dat komt omdat de geconcentreerde koele lucht spieren doet spannen en verkrampen. Dit probleem komt vooral veel voor bij mensen die extreem dicht bij hun ventilator slapen.

Voordelen

Er zijn natuurlijk ook redenen om toch met een ventilator te slapen: het regelt het de temperatuur, zorgt ervoor dat je lakens niet te vochtig worden en het voorkomt dat je elke minuut wakker wordt. Daarnaast circuleert het ook beter de lucht in een ruimte.