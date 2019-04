Fish-and-chips-tent verkoopt gefrituurd vanille-ijs

Een fish-and-chipskeet in het Verenigd Koninkrijk heeft een wel heel opmerkelijk gerecht gepresenteerd. Ze verkopen er nu namelijk ook een gefrituurd ijsje. Creatief is het alleszins, maar cool?

De Schotse McMonagle’s Boat is eigenlijk zowel een boot als een Fish and chips. Voor een democratische prijs van slechts 1 pond kan je er de ‘frice-cream’, of gefrituurd ijs kopen. Eigenaar Debbie Rose Reilly vertelt aan de Britse mediazender SWNS dat de bizarre creatie niet echt op het menu staat, maar op verzoek wel beschikbaar is.

De vraag is echter hoe de eettent de wetten van de fysica omzeilt? Iets kan toch onmogelijk warm en koud tegelijk zijn, zou je denken. Het antwoord is simpel: ze vullen een broodje met een bolletje vanille-ijs en frituren het daarna heel kort.

A unique Scottish chippy is defying physics with its new sweet treat – deep fried ICE CREAM 🍦

Dinners are enjoying the wacky £1 treat from Fish & chip shop McMonagle’s Boat, which is moored on the Forth and Clyde canal, at Clydebank, West Dunbartonshire. pic.twitter.com/mFYcEnK00q

— SWNS.com (@SWNS) 25 avril 2019