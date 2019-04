Australië wil tegen eind 2020 zo’n 2 miljoen katten doden

Tegen 2020 wil de Australische overheid 2 miljoen wilde katten doden. Dat komt omdat wilde katten de inheemse dieren enorm bedreigen. Op sommige plaatsen belooft de overheid zelfs een beloning aan wie een kat dood.

Katten vormen de grootste bedreiging voor Australische inheemse diersoorten. Dagelijks doden ze meer dan een miljoen inheemse vogels en een slordige 1,7 miljoen reptielen, vertelt een woordvoerder van het Departement voor Milieu en Energie aan CNN. Daarom wil de Australische overheid tegen 2020 zo’n 2 miljoen wilde poezen liquideren.







Europese kolonisten brachten de harige beestjes in de zeventiende eeuw mee naar Australië. Sinds toen hebben ze al zo’n twintig zoogdiersoorten doen uitsterven. Zij lijken misschien op gewone huiskatten, maar de wilde dieren moeten jagen om te overleven in het wild. En dat doen ze net iets te goed.

Dat is een probleem, want de eilandstaat was duizenden jaren lang van de rest van de wereld afgesloten. Daardoor worden naar schatting 80 procent van de zoogdieren en 45 procent van de vogels nergens anders in het wild gevonden dan in Australië.

“We vermoorden katten niet omdat we ze haten”, zegt nationaal commissaris voor bedreigde diersoorten Gregory Andrews. “We moeten keuzes maken om de dieren te redden waar we van houden, dieren die onze natie definiëren.”

Kritiek

De oorlog tegen wilde katten woedt al enkele jaren in Australië. “Ze vormen inderdaad een groot risico voor inheemse soorten”, bekritiseert Tim Doherty, behoudsbioloog aan de Deakin Universiteit. “Maar het aantal wordt soms zwaar overschat en acties tegen de wilde katten mogen niet gebaseerd worden op wankele wetenschap.” Volgens Doherty is ook niet elke kat schuldig. “Ze moet echt leven in een gebied waar dieren worden bedreigd. Het mag geen lukrake klopjacht zijn.”

Afleidingsmanoeuvre

De bioloog ziet de oorlog ook als een afleidingsmanoeuvre voor meer politiek gevoelige kwesties zoals habitatverlies veroorzaakt door stedelijke uitbreiding, houtkap en mijnbouw. Vooral de premies die worden uitgereikt op een kattenhoofd lokken veel ontwaardigde reacties uit. Dierenrechtenorganisatie PETA spreekt van een “gruwelijke” daad. Ook de Britse zanger Morrissey en de Franse actrice Brigitte Bardot gaven kritiek over de praktijken. Die laatste spreekt zelfs van een “kattengenocide”.