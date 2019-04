Win tickets voor Bonnie Tyler in Kursaal Oostende op 5 mei!

Bonnie Tyler – ‘BETWEEN THE EARTH & THE STARS Live 2019’

Deze zomer blokletterden diverse glossy magazines: ‘De jaren tachtig zijn terug’. Maar een herbeleving van de jaren tachtig is pas echt mogelijk samen met de zangeres die de jaren tachtig belichaamt. Op 5 mei 2019 staat Bonnie Tyler in Kursaal Oostende met haar “BETWEEN THE EARTH & THE STARS Live 2019” tournee. In de lente van volgend jaar komt er ook een nieuw album aan dat dezelfde titel zal dragen.

Bonnie Tyler is voor eeuwig verbonden met ‘Total Eclipse of the Heart’. Met de door Jim Steinman (onder andere bekend van ‘Bat out of Hell’ van Meat Loaf) geschreven monsterhit werd de zangeres met de grofkorrelige stem in één klap een wereldster. Zevenendertig jaar later kan je met de openingszin “Turn around, every now and then I get a little bit lonely – And you’re never coming round” overal ter wereld de dansvloer doen vollopen. In 2003 werd een tweetalige cover van het nummer ‘Si Demain (Turn Around)’ opnieuw een hit.







Bonnie proefde voordien al van het succes met eerdere hits als ‘Lost in France’en ‘It’s a Heartache’. Toen ‘It’s a Heartache’ uitkwam, vergeleken de critici haar stem met die van Rod Stewart die het nummer in 2006 uiteindelijk ook zelf opnam. In 1984 zong ze op de soundtrack van Footloose ‘Holding Out for a Hero’. Een nummer dat -na een gevuld leven- 20 jaar later in Shrek 2 zou belanden.

Een avond Bonnie Tyler is synoniem aan topentertainment in de geest van het beste van Janis Joplin en het meest opwindende van Tina Turner.