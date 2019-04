Kort maar krachtig

Als er één lentetrend is waar we niet genoeg van krijgen, dan is het wel een matchende blazer en broek. Elk seizoen duiken ontwerpers terug in de archieven uit de jaren 80 en dit voorjaar kunnen we ons kleden in een kostuum met korte broek. Lekker chillen doe je in een zwarte satijnen set en met klassieke ruitjes kan je scoren op kantoor én op het lentefeest van je nicht of neefje.

Afrodite Trevlopoulos @eyefrodite

Tip

Er zijn geen regels als het op de lente aankomt, maar bij deze trend geniet comfort de voorkeur. Draag dit korte pak met sneakers, sandalen, platformlaarzen of een paar hoge hakken… ieder zijn Bij deze trend geniet comfort de voorkeur. Draag dit korte pak met sneakers, sandalen, platformlaarzen of toch een paar hoge hakken… ieder zijn ding!