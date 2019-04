Trump verwerpt VN-wapenhandelsverdrag

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het VN-wapenhandelsverdrag verworpen dat zijn voorganger Barack Obama heeft getekend. Hij wacht nu op goedkeuring in de Senaat. Op die manier zouden de Verenigde Staten opnieuw uit een internationaal proces stappen. Het gaat om het Verdrag Inzake de Wapenhandel van de Verenigde Naties (UN Arms Trade Treaty of ATT) dat sinds 2014 van kracht was. Volgens een Amerikaanse functionaris zet Washington de stap aangezien grote wapenuitvoerders zoals Rusland en China het verdrag niet tekenden. De VS willen niet dat hun “soevereiniteit” wordt beperkt, terwijl dat niet geldt voor hun rivalen.

“De Verenigde Naties zullen binnenkort een formele kennisgeving krijgen dat Amerika dit verdrag verwerpt”, zei Trump vrijdag. Hij gaf een toespraak voor de vuurwapenlobby NRA, waarbij hij zware kritiek uitte op het “erg ondoordacht” akkoord. Op het podium richtte Trump een formele vraag aan de Amerikaanse Senaat om het ratificatieproces niet langer uit te voeren en het verdrag naar het Oval Office terug te sturen, “waar ik het zal weggooien”. Zijn woorden werden op applaus onthaald.

“We herbevestigen dat de Amerikaanse vrijheid heilig is en dat Amerikaanse burgers leven volgens Amerikaanse wetten, niet de wetten van andere landen”, aldus Trump.

De president gebruikte zijn speech voor de NRA ook om Amerikaanse staten te prijzen die leerkrachten toestaan vuurwapens in de klaslokalen te dragen als ze daarvoor opgeleid zijn. Op die manier “beschermen ze zichzelf en de leerlingen die ze graag zien”. De afgelopen decennia vonden verschillende schietpartijen op Amerikaanse scholen plaats.

“Wanneer vuurwapens worden verbannen, zullen enkel misdadigers vuurwapens bezitten”, zei Trump nog. Ook verwees hij in zijn toespraak naar de aanslagen in Parijs in november 2015, met de schietpartij in de Bataclan, waarbij 130 doden vielen. Volgens Trump kon het dodental heel anders zijn geweest, indien iemand een vuurwapen bij zich had. Nog volgens Trump zou de aanslag misschien zelfs niet hebben plaatsgevonden bij een minder strikte wapenwetgeving, “omdat de daders dan wisten dat er mensen met wapens waren”.

Het wapenhandelsverdrag (ATT) regelt de internationale handel in conventionele wapens. Volgens de VN hebben 101 landen het ATT getekend.

Sinds Trump in januari 2017 aan de macht kwam, stapten de Verenigde Staten al uit het klimaatakkoord van Parijs, het Iraanse nucleaire akkoord en het bilaterale INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) met Rusland.

Bron: Belga