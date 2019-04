Tottenham-coach Pochettino is jaloers: “Oneerlijk dat Ajax weekend vrij is en wij niet”

Mauricio Pochettino vindt het oneerlijk dat Ajax dit weekend niet hoeft te voetballen terwijl zijn club Tottenham Hotspur morgen een belangrijke derby speelt tegen West Ham United. “Ik klaag niet, maar ik vind het gewoon niet eerlijk”, was de Argentijn duidelijk. Tottenham en Ajax spelen volgende week dinsdag in Londen hun heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De Nederlansde voetbalbond (KNVB) verplaatste de gehele 33e speeldag in de Eredivisie, zodat Ajax in alle rust kan toewerken naar die halve finale van de Champions League. “Ik weet dat de Engelse voetbalbond ook ons helpt in de voorbereiding door de wedstrijd zo vroeg mogelijk plaats te laten vinden, maar de Premier League is totaal anders dan de Nederlandse competitie.”

Tottenham moet in Londen vol aan de bak? want het is nog niet zeker van kwalificatie voor de Champions League van volgend seizoen. 3Het wordt een emotionele wedstrijd en we zullen alles moeten geven, en dat terwijl Ajax meer voorbereidingstijd heeft en geen risico’s loopt op blessures.”







Ook verdediger Danny Rose had het liever anders gezien, zo liet hij eerder deze week weten. “Ik kon niet geloven toen ik hoorde wat men in Nederland had beslist. In deze fase van het seizoen voel je de vermoeidheid en dan helpen alle beetjes”, zei Rose, die het zou aanmoedigen als men in Engeland dezelfde houding zou aannemen als de KNVB. “We willen de Beker met de Grote Oren naar Tottenham brengen, maar uiteraard ook naar Engeland. Het is niet enkel Tottenham tegen Ajax, maar het gaat ook over Engeland tegen Nederland.”

Bron: Belga