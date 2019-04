Rechtbank Antwerpen – Zaak van ‘Meir-terrorist’ wordt vrijdag behandeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen behandelt vrijdag de zaak van ‘Meir-terrorist’ Mohammed R. De Tunesiër uit Frankrijk zorgde twee jaar geleden voor opschudding toen hij met zijn wagen over de Antwerpse Meir scheurde. Eerst werd gedacht dat de Scheldestad mogelijk aan een aanslag was ontsnapt, maar de veertiger bleek geen terreurplannen te hebben.

Mohammed R. was op 23 maart 2017 aan hoge snelheid met zijn Citroën over de Meir gereden. Twee militairen probeerden hem te stoppen, maar hij negeerde hun bevelen. Hij reed door het rode licht aan de Meirbrug en sloeg op de vlucht. Het snelleresponsteam kon de Citroën even later op de Scheldekaaien lokaliseren. Mohammed R. zat nog altijd in de wagen, onder invloed van alcohol en drugs. De politie trof in de kofferbak een gedemonteerde riotgun, een sierdolk, enkele knipmessen en een camouflagevest aan.

Er werd eerst gedacht dat de veertiger een aanslag wilde plegen. Hij ontkende dat hij voetgangers wilde aanrijden en bleek uiteindelijk geen terroristisch motief te hebben. Mohammed R. werd na drie maanden vrijgelaten en vervolgens het land uitgezet.

Hij werd naar de rechtbank verwezen voor de verboden wapens die in zijn auto werden aangetroffen, de verkeersovertredingen die hij die dag beging en voor inbreuken op de drugswetgeving. De veertiger was vorige maand niet aanwezig op de inleidende zitting en werd ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. De zaak zal vrijdag mogelijk bij verstek behandeld worden.

bron: Belga