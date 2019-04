Pieter Timmers treedt dit weekend aan in nieuwe zwemcompetitie

Dit weekend staat in het Chinese Guangzhou de eerste afspraak in de Champions Swim Series op het programma. Dat is een nieuwe competitie die de aandacht voor het zwemmen moet boosten en waarvoor alleen absolute toppers, medaillewinnaars op grote kampioenschappen, zijn uitgenodigd. Pieter Timmers, viceolympisch kampioen op de 100 meter vrije slag, is de enige Belgische deelnemer. In de Champions Swim Series treden per discipline slechts vier zwemmers aan. Timmers neemt het op de 100 vrij (in groot bad) op tegen de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos en de Russen Kliment Kolesnikov en Vladimir Morozov.

De winnaar per event krijgt 10.000 dollar (8.975 euro). Voor de tweede is 8.000 dollar weggelegd, voor de derde 6.000 dollar en de nummer vier casht nog 5.000 dollar.







Na Guangzhou zijn er nog meetings in het Hongaarse Boedapest (11-12 mei) en het Amerikaanse Indianapolis (31 mei-1 juni).

De belangrijkste afspraak van het seizoen is het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju (12-28 juli). Timmers heeft zijn ticket al beet.

bron:Â Belga