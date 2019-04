Peeters voert Europese campagne met sterkere grenzen en plasticverbod

Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V bij de Europese verkiezingen, heeft vandaag zijn programma voorgesteld. Hij wil de kiezer verleiden met elf punten, waaronder sterkere Europese grenzen en een verbod op plastic dat slechts één keer gebruikt wordt. Vanochtend liet Peeters zich nog opmerken met een aanval op de sociaal-economische voorstellen van N-VA voor de federale verkiezingen, maar na 26 mei is Europa zijn enige focus, verzekert hij. Huidig vicepremier Kris Peeters vormt op 26 mei de Europese topdrie voor zijn partij, samen met huidig Vlaams Parlementslid Cindy Franssen en diplomaat Peter Van Kemseke. Europees Commissaris Marianne Thyssen duwt de lijst.

“Als het over werk gaat, blijf ik me inzetten voor de federale campagne van CD&V”, zegt Peeters vandaag. “Ik hoef me nu nog niet te beperken tot de Europese thema’s. Maar als de kiezer het toelaat, ga ik na de verkiezingen zetelen in het Europees Parlement, daar bestaat geen enkele twijfel over.”







CD&V wil die kiezer verleiden met elf Europese programmapunten. Zo wil de partij de grenzen versterken met 10.000 extra grenswachten en kustwachten, liefst tegen 2022. Om de strijd met het terrorisme aan te binden, moet er een Europese FBI worden opgericht, zodat alle informatie kan worden gedeeld.

Wat klimaat betreft, houdt CD&V het bij de bestaande Europese ambitie voor klimaatneutraliteit in 2050. “Je zou die ambitie nog straffer kunnen maken, maar het moet realistisch blijven”, zegt Peeters. “Je moet bijvoorbeeld de industrie mee krijgen.” De partij pleit wel voor een verbod op plastic dat slechts één keer gebruikt wordt.

bron: Belga