Nieuw hoofd voor Zweedse Academie die Nobelprijs Literatuur uitreikt

De Zweedse Academie, de instelling die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, heeft schrijver en hoogleraar Mats Malm als nieuwe permanente secretaris uitgeroepen. Zo meldt de Academie vandaag. Malm is professor Literatuurwetenschappen aan de universiteit van Göteburg. In oktober 2018 werd hij verkozen tot lid van de Zweedse Academie, op 1 juni 2019 zal hij Anders Olsson vervangen als permanente secretaris van de instelling.

De permanente secretaris dient als woordvoerder van de Academie, en maakt de jaarlijkse Nobelprijswinnaar bekend. De 54-jarige Malm beloofde plechtig om “de belangrijke beweging van vernieuwing verder te zetten”, en verwees daarmee naar de inspanningen van de Zweedse Academie om het vertrouwen te herwinnen na de controverse van het voorbije jaar.







Het imago van de instelling kreeg een flinke deuk door vermoedelijke inbreuken op de regels over belangenvermenging, en door een schandaal over seksueel geweld rond een van de leden van de Academie, Katarina Frostenson. Haar echtgenoot, Jean-Claude Arnault, werd in december 2018 veroordeeld voor twee aanklachten van verkrachting, en gaat in beroep. Frostenson nam in januari dit jaar ontslag.

Door deze crisis heeft de Zweedse Academie in 2018 geen winnaar gekozen, de laureaten van 2018 en 2019 worden op 10 oktober bekend gemaakt. De Nobelprijs voor Literatuur is een van de prijzen die de Zweedse chemicus en industrieel Alfred Nobel in het leven heeft geroepen. Daarnaast bestaan nog de prijzen voor scheikunde, natuurkunde, fysiologie of geneeskunde, en voor vrede.

