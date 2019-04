Kim Jong-un beschuldigt VS van slechte wil tijdens mislukte top in Hanoi

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vindt dat de Verenigde Staten “van slechte wil” waren tijdens zijn mislukte top in Hanoi met de Amerikaanse president Donald Trump. Die ontmoeting vond plaats in februari. Hij zei voorts dat de situatie op het schiereiland “een kritiek punt” heeft bereikt. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA vrijdag. De verklaringen van Kim komen er in de marge van zijn eerste top met de Russische president Vladimir Poetin donderdag in Vladivostok. Dat onderhoud verliep vriendschappelijk en in alle openheid, aldus nog KCNA.

Bron: Belga