Kevin Begois (FC Groningen) zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan

Doelman Kevin Begois stopt op het einde van het seizoen met voetballen. Dat liet de bijna 36-jarige doelman weten in een interview op de website van zijn huidige club, FC Groningen. Begois was de voorbije twee seizoenen reservedoelman – na Sergio Padt (ex-Gent) – bij de groenhemden en speelde er geen enkel officieel duel. Hij was twintig seizoenen profvoetballer. De geboren Antwerpenaar liet weten te zullen terugkeren na zijn geboortestad. Hij gaf aan dat Groningen graag zijn aflopende contract had verlengd, maar Begois verkoos een terugkeer naar de heimat. De doelman zou in de toekomst graag in de voetbalwereld willen blijven om jonge talenten te begeleiden.

De voorbije zestien seizoenen vertoefde Begois in Nederland en speelde voor clubs, afwisselend in de Eredivisie en Eerste Divisie. Na zijn jeugdopleiding en doorbraak bij KV Mechelen – in het jaar waarin de club failliet ging (2002-2003) – volgden passages bij Roda JC, VV Venlo, Helmond Sport, FC Den Bosch, PEC Zwolle en FC Groningen.







Bron: Belga