I Love Science Festival dompelt Brussels Expo onder in wondere wereld van wetenschap

Brussels Expo vormt van vrijdag 26 tot zondag 28 april het decor voor de tweede editie van het I Love Science Festival van Innoviris en visit.brussels. Wetenschapsfanaten kunnen zich verenigen in Paleis 1 en de mogelijkheden van wetenschap en nieuwe technologie al spelenderwijs ontdekken. Na een succesvolle eerste editie in Tour & Taxis met 10.000 bezoekers strijkt het I Love Science Festival nu neer in Paleis 1 van Brussels expo. Het doel is ook dit jaar jongeren aan te moedigen om voor opleidingen en jobs te kiezen in de wetenschappelijke richtingen.

Om die jongeren te overtuigen pakken een vijftigtal instellingen, verenigingen, universiteiten en andere organisaties uit met ludieke en didactische activiteiten waar beleving voorop staat. Een mobiel planetarium of een paragliding simulator op basis van virtual reality, je kan het zo gek niet bedenken.

Les Jeunesses Scientifiques de Belgique zijn voor de tweede keer van de partij en pakken uit met een primeur: “Science Worlds”. Dit teamspel loodst je door parallelle werelden op basis van raadsels en experimenten. Cultuurtempel Bozar neemt ook voor het tweede jaar op rij deel en gaat in de toekomst kijken met de creatie “Speculative Futures”.

De activiteiten verspreiden zich over Brussels Expo, het Ossegempark en Bozar. Via debatten, tentoonstellingen, virtualrealityfilms, een app en experimentele wandelingen wordt er ingezoomd op ecologie en op de antwoorden die kunst en wetenschap kunnen aandragen voor de milieuproblematiek.

bron:Â Belga