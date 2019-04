Hoofdaandeelhouder KV Mechelen ontkent competitievervalsing

Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, ontkent dat hij meegewerkt heeft aan matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Dat meldde Malinwa vandaag in een persbericht “Ik zal alle onjuiste en eenzijdige beweringen weerleggen voor de gepaste instanties”, aldus Somers, die volgens het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een van de spilfiguren is in het mogelijke omkoopschandaal. De voorbije dagen verschenen in diverse media reconstructies van hoe KV Mechelen geprobeerd zou hebben om Waasland-Beveren om te kopen. Beide ploegen stonden op de slotspeeldag van het seizoen 2017-2018 tegenover elkaar. Malinwa won met 2-0, maar door de ruime overwinning van Eupen tegen Moeskroen (4-0) zakte KV Mechelen uiteindelijk toch.

De vordering van 158 bladzijden van bondsprocureur Kris Wagner wordt momenteel door KV Mechelen en juridische adviseurs bestudeerd, laat de club weten. “KV Mechelen stelt jammer genoeg vast dat in de media verschillende fragmenten uit het bondsonderzoek verschijnen in een uiterst gekleurde weergave en zonder enige context. Om de sereniteit in dit dossier enigszins te bewaren, zal de club zich ten gepaste tijde verdedigen, door de gekleurde en onjuiste beweringen waarop de vordering van de bondsprocureur is gestoeld, te weerleggen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en niet via de media”, aldus de 1B-kampioen, die zich zal laten bijstaan door meester Sven Demeulemeester van advocatenkantoor Altius.







Behalve de club KV Mechelen (degradatie naar 1B met handicap van 12 punten) werden ook ex-voorzitter Johan Timmermans (10 jaar schorsing), financieel directeur Thierry Steemans (10 jaar schorsing), sportief directeur Stefaan Vanroy (7 jaar schorsing) en Somers (10 jaar schorsing) vervolgd door het Bondsparket. Die laatste wordt beschouwd als de spilfiguur in het schandaal, al ontkent hij zelf met klem daar iets mee te maken te hebben.

“Via deze weg wens ik te benadrukken dat ik op geen enkel moment heb meegewerkt aan enige vorm van competitievervalsing”, aldus Somers in het communiqué. “Ik heb evenwel moeten vaststellen dat mijn naam meermaals wordt genoemd in de media op basis van onjuiste en eenzijdige beweringen vermeld in de vordering van het bondsparket. Ik zal al deze beweringen weerleggen voor de gepaste instanties en zal samen met de club de ingeslagen weg verderzetten en dit zowel op sportief als commercieel vlak in 1A.”

bron: Belga