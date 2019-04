Doden en gewonden bij mijnongeluk in Oost-Oekraïne

Bij een ongeval in een steenkoolmijn in het oosten van Oekraïne zijn vandaag zeker vier mensen om het leven gekomen. Dertien mijnwerkers zijn nog vermist. Dat hebben de autoriteiten meegedeeld. Volgens de eerste berichten had er gisteren al een methaanexplosie plaatsgevonden in de Jurjiwka-mijn in Lutuhyne.

De reddingswerkzaamheden zijn aan de gang.







De mijnen in het Donbass-gebied behoren tot de diepste en gevaarlijkste van de wereld.

De betrokken mijn ligt in de niet-erkende volksrepubliek Luhansk, in het oosten van Oekraïne, waar al sinds 2014 een oorlog woedt tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger.

