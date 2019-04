Bijna 20.000 niet-begeleide minderjarigen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in Europa

In 2018 hebben 19.700 niet-begeleide minderjarigen asiel aangevraagd in Europa. Een kwart van hen zijn Afghanen en Eritreeërs. Een jaar eerder waren het er nog 31.400, in de periode 2008-2013 waren het er jaarlijks gemiddeld 12.000. De niet-begeleide minderjarigen waren vorig jaar goed voor 10 procent van alle minderjarige asielaanvragers. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Een ruime meerderheid (86 procent) van de niet-begeleide minderjarigen waren vorig jaar jongens. Drie kwart (14.800 mensen) was 16 tot 17 jaar oud, 17 procent (3.400 mensen) was 14 tot 15 jaar oud en 7 procent (1.400 mensen) was jonger dan 14 jaar.

Zes landen van herkomst waren goed voor meer dan de helft van de niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Het ging om Afghanistan (16 procent), Eritrea (10 procent), Pakistan en Syrië (elk 7 procent), en Guinee en Irak (elk 6 procent).







De meeste niet-begeleide minderjarigen vroegen asiel aan in Duitsland (21 procent), gevolgd door Italië (20 procent), het Verenigd Koninkrijk (15 procent) en Griekenland (13 procent).

bron: Belga