Bedrijven slepen skeyes voor de rechtbank

Twee bedrijven actief op de luchthaven van Luik – Liege Air Cargo Handling Services (LACHS) en luchtvaartmaatschappij Cargo Airlines (CAL) – gaan een kort geding aanspannen tegen luchtverkeersleider skeyes, met de bedoeling die te verplichten om de controle van het luchtruim te verzekeren. Dat hebben beide bedrijven vandaag aangekondigd. De rechtszaak volgt op de vele sluitingen van het Belgische luchtruim de voorbije weken, als gevolg van een tekort aan luchtverkeersleiders bij skeyes. Bij het bedrijf is een zwaar sociaal conflict aan de gang.

Door de sluiting van het luchtruim, meestal ’s nachts, worden in het bijzonder cargobedrijven getroffen die actief zijn op de Luikse luchthaven.







Beide bedrijven zeggen dan ook “geen andere keuze” te hebben dan een kort geding aan te spannen, om te verkrijgen dat de luchtverkeersleider wordt verplicht om de diensten te verzekeren waarover het bedrijf het monopolie heeft, en dit onder straf van boete. “Rekening houdend met het feit dat de situatie niet lijkt te verbeteren, integendeel zelfs”, aldus LACHS en CAL nog over hun beslissing.

Beide luchtvaartbedrijven zeggen door de luchthaven van Luik vandaag te zijn geïnformeerd over het risico op nieuwe hinder in de nacht van zaterdag op zondag en van zondag op maandag. “Hierdoor wordt het transport van vijftig competitiepaarden naar een internationale wedstrijd in Shanghai gehinderd”, klinkt het. LACHS is gespecialiseerd in het luchttransport van paarden.

Het geding wordt dinsdag ingediend voor de Luikse ondernemingsrechtbank.

bron: Belga