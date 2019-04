Een gewiekste gorilla in de Nederlandse Burger’s Zoo is erin geslaagd om als een ninja door de elektrische omheining van zijn verblijf te springen.

Na zijn Houdini-achtige ontsnapping begon het dier op de grote ramen van het gorillaverblijf te tikken. Volgens de filmmaker “wou hij gewoon even hallo zeggen”. Nadat de gorilla een rondje had gemaakt in ‘de verboden zone’, sprong hij opnieuw met zijn vingers in de neus terug door de elektrische omheining.