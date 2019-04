TIPS & TRENDS. De meest afgelegen terrasjes in Brussel

Brussel is een bruisende stad, maar als je goed zoekt, vind je ook terrasjes waar je niets merkt van het stadsgeweld. Hier hoor je de vogeltjes fluiten terwijl je geniet van een drankje of diner.

The Avenue







In Brussel zijn de restaurants met een rustig terras dun gezaaid. Net daarom is The Avenue zo’n verademing. Het restaurant hoort bij Hotel Barsey by Warwick, gelegen langs de elegante maar drukke Louizalaan. Op het ommuurde terras hoor je niets van de stad en een fontein maakt de vakantiesfeer compleet. Het restaurant is vorig jaar helemaal vernieuwd en sindsdien eet je er bijzondere gerechten met een Aziatische touch, zoals een salade van avocado en garnalen met munt en Thaise basilicum of een cheeseburger geflambeerd met Japanse sake. Laat het smaken!

warwickhotels.com

Op het dak van het Mim

Bovenop het prachtige art-nouveaugebouw van het Muziekinstrumentenmuseum bevind je je op het dak van onze hoofdstad. Je hebt een mooi zicht op het levendige Koningsplein, zonder last te hebben van het drukke verkeer ver beneden jou. De keuken is niet bijzonder verfijnd, maar de locatie is in elk geval wel top.

mim.be

Janne Vandevelde