Selena Gomez: “Het is niet gezond om constant op Instagram te zitten”

De Amerikaanse zangeres Selena Gomez heeft in een openhartig interview verteld dat ze sociale media zoveel mogelijk probeert te vermijden. Er te vaak mee bezig zijn, maakte haar immers depressief.

Afgelopen weekend bracht naast Justin Bieber ook Selena Gomez een verrassingsoptreden op het festival Coachella. Het was pas de tweede keer dit jaar dat ze weer op het podium stond, nadat ze de afgelopen maanden een niertransplantatie onderging en aan haar mentale gezondheid werkte.

Niet focussen op uiterlijk







De 26-jarige zangeres vertelt in de eerste ‘Dream It Real’-podcast van Coach over wat het voor haar betekent om authentiek te zijn. Zo vindt ze het niet fijn dat mensen zich vaak focussen op haar looks. “Ik waardeer het niet als mensen me beoordelen op mijn uiterlijk. Ik voel me echt wel gevleid als mannen zeggen dat ze me mooi vinden, maar het is gewoon: ik zou het geweldig vinden als iemand van me houdt om wie ik ben”, klinkt het.

Depressief door Instagram

De zangeres van onder meer ‘It Ain’t Me’ en ‘Wolves’ benadrukt dat sociale media, zoals Instagram, gevaarlijk kunnen zijn als ze verslavend worden. “Het is niet zo gezond om er constant op te zitten, want ik merkte bij mezelf dat ik depressief werd van het kijken naar allerlei mensen die er prachtig en geweldig uitzien. Daar werd ik best wel down van. Dus ik denk dat socialemediapauzes nemen heel belangrijk is”, vertelt ze.