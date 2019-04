Netflix is het nieuwste anticonceptiemiddel

Het aantal anticonceptiemiddelen is haast niet meer bij te houden en nu zou ook Netflix aan dat rijtje toegevoegd mogen worden. De streamingdienst is niet alleen goed voor uren kijkplezier, maar zou ook een ongewilde bijwerking hebben. Volgens een nieuwe studie is Netflix namelijk verantwoordelijk voor een daling van de geboortecijfers.

Wie weleens op Tinder heeft gezeten, kent de magische codewoorden “Netflix & Chill” wellicht. Naïeve zieltjes dachten aanvankelijk dat het ging om een gezellig avondje series kijken, maar “Netflix & Chill” betekende eigenlijk zoveel als eens lekker van bil gaan. Die tijden zijn bijna voorbij en tegenwoordig kan je het fenomeen vrij letterlijk opvatten. Op de bank, naast elkaar, series kijken.

Liever Netflix dan seks







The Wall Street Journal ging op onderzoek uit en ondervroeg 1.000 Amerikanen over hun Netflix-gedrag. Maar liefst 25% van hen zou liever Netflixen dan seks hebben met zijn of haar partner. Als we kijken naar de leeftijdscategorie van 18-38 jaar, loopt dat cijfer zelfs op tot 36%. Dat lijkt bizar hoog, maar de kans is groot dat ook jij en je partner weleens zijn verzonken in het bingewatchen waardoor die vrijpartij er bij inschoot.

Met z’n tweeën alleen

De geboortecijfers in Amerika zijn historisch laag en hoewel Netflix daar niet volledig voor verantwoordelijk is, is de impact van de streamingdienst volgens The Wall Street Journal niet te onderschatten. Psychologe Megan Flemming benadrukt dat het “nog nooit zo makkelijk was om met z’n tweeën alleen te zijn”. Bovendien is Netflix, hoe je het ook draait of keert, een serieuze aanslag op ons privéleven. De televisie bestond vroeger uiteraard wel, maar al bij al was de keuze aan programma’s beperkt en vastomlijnd. Bovendien waren er reclameblokken, waarin je bij kon praten met je partner. Door Netflix is het aanbod echter zo groot dat er altijd wel iets is om naar te kijken en je hoeft nooit te wachten op de volgende aflevering. Zit je seksleven in een dipje? Denk dan maar eens goed na over je Netflix-verslaving…